A chave-mestra da Covilhã

2017-11-17

Não há fechadura que Carlos Geraldes não abra

O passo já não é tão firme, mas Carlos Geraldes continua, aos 73 anos, a palmilhar as ruas da cidade, na direcção do pedido de quem fechou a porta com as chaves no interior ou de quem se vê atrapalhado por ter protagonizado desatenção ou esquecimento semelhantes.

Há quem lhe chame o Homem das Sete Chaves, o Inspector Chaves, o Senhor Chaveiro ou o Inspector Ferrugem, inspiração da mala preta de que se faz sempre acompanhar, presa na dobra dos dedos, embalada pela inclinação da rua.

Na Covilhã, Carlos Geraldes é conhecido por todas as gerações. Por locais e estudantes da universidade, origem de grande parte das solicitações. Se há uma porta para abrir, ele resolve. Pode demorar mais ou menos tempo, mas o antigo empregado da Casa Leão, onde aprendeu o ofício, encontra solução para o quebra-cabeças. Mesmo que sejam as múltiplas e complexas fechaduras das portas blindadas.

“Desenrasco quem esteja enrascado”, sintetiza o homem nascido e criado no Centro Histórico da Covilhã. Por dia, recebe entre três a dez chamadas. A manhã e o final da tarde são as horas de ponta, graceja. Porque esperam o amanhecer para ligar e quando as pessoas chegam a casa. Até há poucos anos eram muitas as vezes em que lhe pediam ajuda de madrugada. Agora desliga o telefone à meia-noite. Assim que lhe volta a dar vida, não tarda a tocar.

Reportagem completa na edição impressa do NC.