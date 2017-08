João Corono pelo Bloco

2017-08-03

Candidato à Câmara da Covilhã

O gerente de hotelaria João Corono é o candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara da Covilhã nas eleições autárquicas de 1 de Outubro, anunciou no passado dia 31 de Julho, em comunicado, o partido.

Ex-delegado sindical, João Corono tem 63 anos, é gerente de hotelaria, restauração e bebidas e tem um percurso ligado ao movimento associativo e cultural da Covilhã, além de ser um dos responsáveis locais do BE.

Segundo a nota de imprensa, a candidatura pretende "aportar transparência, seriedade, competência e proximidade à política do concelho. Devolver as cidades e as freguesias à sua população, retirando-a da subjugação aos interesses e às políticas desastrosas destes últimos 25 anos".