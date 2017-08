Vitor Pereira quer Covilhã mais moderna

2017-07-31

Candidato do PS apresenta projecto para quatro anos

Vítor Pereira, presidente da Câmara da Covilhã, vai recandidatar-se para “construir uma Covilhã mais moderna, mais inovadora, mais sustentável, mais atractiva e dinâmica”, disse o candidato do PS, na apresentação do seu projecto, na passada sexta-feira, 21, ao início da noite, no largo atrás do edifício da autarquia.

O advogado, de 54 anos, afirma sentir-se com uma vontade ainda maior e uma “energia redobrada” para levar o concelho a um patamar “de progresso e de excelência”. Por isso a aposta vai ser feita “na valorização turística, na modernidade da tecnologia e da indústria” e com projectos nas áreas da ciência, da economia e do emprego.

A revitalização do Centro Histórico e do comércio tradicional é uma das bandeiras, através de um programa de apoio à recuperação de fachadas com isenção de taxas e o financiamento de metade do valor da obra, até um limite de 1.500 euros por casa. A expectativa passa por recuperar 200 imóveis no concelho e 800 até ao final do mandato.