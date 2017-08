Novas carruagens dentro de dois anos

2017-07-31

Secretário de Estado das Infra-estruturas informa que as carruagens vão ser substituídas quando terminarem as obras de modernização até à Guarda

O presidente da Câmara da Covilhã, na companhia de outros autarcas da região, foi a Lisboa na última quinta-feira, 20, de comboio, entregar ao secretário de Estado das Infra-estruturas, Guilherme W. d´Oliveira Martins, duas moções propostas por Vítor Pereira na Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, a reivindicar a abolição imediata das portagens na A23 e a substituição das carruagens que circulam na Linha da Beira Baixa, bem como o desenvolvimento da via.

Segundo o presidente do município da Covilhã, relativamente às portagens o governante não assumiu qualquer compromisso, embora tenha admitido a “injustiça cometida em relação a quem está no Interior”, mas sublinhou existirem contratos assinados no passado e “não é fácil de rever essa situação”.

O material circulante na Linha da Beira Baixa, adiantou o secretário de Estado aos autarcas, vai ser substituído quando terminarem as obras de modernização do troço entre a Covilhã e a Guarda, que se prevê terem início em Dezembro, de acordo com a informação transmitida pelo Governante.

“As obras entre a Covilhã e a Guarda vão começar já em Dezembro, vão ter uma duração de ano e meio e, logo que estejam terminadas, vai chegar novo material circulante à Linha da Beira Baixa”, informou Vítor Pereira, durante a reunião pública da autarquia da passada quinta-feira, um dia depois da viagem a Lisboa do edil da Covilhã, de Paulo Fernandes, presidente da CIM e da Câmara do Fundão, e da vice-presidente da Câmara do Sabugal, Delfina Leal.