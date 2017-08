Câmara quer edificio do antigo Banco de Portugal

2017-07-31

Acordo com proprietário à espera do visto do Tribunal de Contas

A Câmara Municipal da Covilhã chegou a acordo com a instituição bancária proprietária do antigo edifício do Banco de Portugal, na Rua Rui Faleiro, para a aquisição do imóvel, onde pretende instalar a empresa municipal Águas da Covilhã (AdC).

Para formalizar a compra, falta o visto do Tribunal de Contas, informou, na passada sexta-feira, 21, o presidente da autarquia, Vítor Pereira, após a reunião pública camarária.

O edil explica que a decisão foi tomada numa lógica de “manter vida no Centro Histórico da cidade”. Vítor Pereira considera tratar-se de um “edifício nobre, que é importante preservar”, e por isso a autarquia pretende requalificá-lo.