2017-06-07

A TimWe, no Parkurbis, desenvolveu, em parceria com o Ministério da Felicidade do emirado,o software da Appiness

Uma aplicação tecnológica desenvolvida na Covilhã, desde Novembro do ano passado implementada no Dubai, permite ao governo local avaliar o índice de felicidade da população, de uma região e do emirado. O projecto foi criado pela TimWe, empresa instalada no Parkurbis, que tem reforçado a sua aposta na inovação.

A Appiness resulta da colaboração da TimWe com o Ministério da Felicidade do Dubai. Dessa interacção surgiu a ideia de criar uma aplicação móvel da felicidade. A empresa portuguesa, presente em 36 países, utilizou a sua experiência no ramo para desenvolver o funcionamento. As diferenças culturais não são um entrave, já que os conteúdos são da responsabilidade do cliente, que os pode ir ajustando em função das necessidades detectadas.

