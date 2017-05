Mónica Ramôa apresenta prioridades

2017-05-31

Democratizar, desenvolver e fazer evoluir o concelho

Democratizar, desenvolver e evoluir. São estes os três pilares em que assenta a estratégia de acção de Mónica Ramôa, candidata pela Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara da Covilhã, com o objectivo de trabalhar por um concelho “socialmente justo, gerador de emprego com direitos, urbanisticamente equilibrado e sustentável e que seja uma referência cultural e desportiva”.

Na apresentação dos cabeças-de-lista à Assembleia e Câmara Municipal, realizada ao final da tarde da passada quarta-feira, 24, no Miradouro das Portas do Sol, Mónica Ramôa mostrou-se preocupada com a perda de população, de serviços públicos, de empresas e acentuou que os efeitos da crise na origem de alguns problemas foram potenciados pela gestão autárquica e pelas opções feitas por quem esteve à frente da edilidade.

A professora de Biologia e Geologia, de 50 anos, residente no Teixoso, vincou a postura diferente da força política que representa, composta pelo Partido Comunista e Os Verdes, que afirma ter “provas dadas no trabalho autárquico neste município, tendo estado sempre ao lado das aspirações e luta das populações”, sublinhando a falta que a CDU faz no concelho. “Somos diferentes e distintos de todos os outros. Ainda bem”, acrescenta.

Para a actual deputada municipal, eleita em 2009, assuntos como uma segunda negociação do preço dos transportes, a redução da factura da água e a luta contra a precariedade de trabalhadores que há anos trabalham para o município tiveram no eleito da CDU um papel que considera relevante.

