Na Covilhã há craques da ginástica acrobática

2017-05-31

Associação Estrela Três Pontas tem cerca de 55 atletas em actividade

No praticável os mais novos fazem jogos de desenvolvimento da coordenação motora. Lá ao fundo o par misto insiste no treino das figuras que há-de exibir nas competições. Há quem esteja agarrado às mãozotas, a ganhar força e equilíbrio, quem mostre persistência em busca de maior flexibilidade, quem vá trocando de pesos e quem ensaie as coreografias. Quando foi criada, em Setembro de 2015, os fundadores não previam que a Associação Estrela de Três Pontas (AE3P) registasse a evolução conseguida em tão curto período.

O único clube do distrito federado em ginástica acrobática tem actualmente 55 atletas, entre os 2 e os 19 anos. Não contavam que fosse tão cedo, mas 30 já se encontram a competir, oito no nacional e 22 na Associação de Ginástica do Centro, nos torneios de níveis que servem para fomentar o desenvolvimento da disciplina. Alguns já foram premiados.

(Reportagem completa na edição papel)