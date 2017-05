António Costa na cidade

2017-05-31

Primeiro-ministro vem inaugurar duas unidades fabris na sexta-feira

O primeiro-ministro, António Costa, visita esta sexta-feira, 2, durante a tarde, a Covilhã, onde inaugura duas unidades fabris e visita o Parkurbis para conhecer os novos projectos desenvolvidos no Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã.

O Centro de Desenvolvimento Tecnológico da TimWe, empresa de investigação, desenvolvimento e actividades de programação informática, agora com sede na Covilhã, vai ser um dos espaços por onde o primeiro-ministro vai passar.

Ao que o NC apurou as duas fábricas a inaugurar são a Benoli, no Parque Industrial do Tortosendo, e a Mupi Surfaces. Duas empresas, no ramo têxtil e a outra no sector da mecânica de precisão, com investimentos no concelho, mas que fortaleceram a sua aposta na Covilhã, aumentando o número de postos de trabalho e área ocupada.

