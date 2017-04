Banco Alimentar: há 15 anos no terreno

Já distribuiu mais de 1600 toneladas de alimentos na região. E auxilia actualmente 43 instituições Há 15 anos atrás, mais precisamente a 18 de Março de 2002, era fundado o Banco Alimentar Contra a Fome da Cova da Beira (BACB). Volvidos 15 anos, e mais de 1600 toneladas de alimentos distribuídos na região, cerca de 100 toneladas por ano, o número de pedidos continua a aumentar, fornecendo actualmente alimentos a 43 instituições que posteriormente distribuem por famílias carenciadas. Paulo Pinheiro, actual presidente da direcção do BACB, acompanha o projecto desde a sua criação, primeiro como vice-presidente e a partir de 2004 como presidente. Ao NC, confessa que costuma dizer que “está no banco alimentar por engano”, porque quando abraçou este projecto, ainda de forma amadora, não fazia ideia das “carências que existiam na nossa região”. “Se na altura me perguntassem se havia pessoas que passavam fome na zona da Beira Interior, eu dizia com todas as letras que não. E hoje em dia, infelizmente, tenho de dizer que de certeza que sim”, realça o responsável. (Noticia completa na edição papel)

Ana Rita Pinto

