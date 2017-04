As prioridades de Marco Baptista

Jorge Saraiva É coordenador político da campanha O candidato do PSD à Câmara Municipal da Covilhã, Marco Baptista, apresentou no passado sábado, 18, os grandes vectores de acção do movimento “Vontade de Mudar”. Numa conferência de imprensa realizada pelo partido, o candidato deu a conhecer um total de cinco áreas de intervenção que irão definir a sua campanha e que pretende desenvolver durante os próximos meses no concelho. Áreas que se dividem em investimento, emprego e turismo; cultura, educação e social; ambiente; rede viária e ‘e-governance’. E que para Marco Baptista são os eixos de intervenção “de um concelho moderno, adaptado às exigências de uma sociedade diferente e inovadora, liderante” e que “serão a pedra de toque” da estratégia do partido. “Não queremos entrar no campeonato dos catálogos de ideias perdidas num qualquer programa eleitoral. Queremos sim, definir um caminho concreto de operacionalização de ideias e projectos num projecto de inquestionável qualidade democrática e decisora”, afirma Marco Baptista. (Noticia completa na edição papel)

Ana Rita Pinto

