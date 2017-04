Empréstimo aquece assembleia

2017-03-01

Autarca não gostou do voto contra da oposição

Terminou quente, na noite da passada quarta-feira, 22, uma sessão da Assembleia Municipal de Belmonte que, até à votação do empréstimo de curto prazo por parte da autarquia, tinha sido mais que morna. Fria, mesmo.

Porém, o voto desfavorável por parte de três deputados do Movimento Pessoas pelo Concelho de Belmonte, irritou o autarca local, Dias Rocha, que durante a leitura da declaração de voto destes elementos, não se coibiu de mostrar o seu desagrado perante esta posição, trocando palavras com esses deputados, nomeadamente, Lara Curto. Tanto assim que no final, a deputada foi mesmo pedir justificações ao autarca, acusando-o de má educação, mas Rocha acabou por sair porta fora, sem mais dizer.

Certo é que o empréstimo, de 500 mil euros, foi aprovado pela maioria PS, voto favorável da deputada da CDU, Marisa Tavares, e três votos contra dos independentes. Segundo Dias Rocha, uma operação “normal”, que tem sido seguida nos anos anteriores. Um empréstimo a ser pago até final de 2017, e que dá margem de manobra em termos de tesouraria, bem como para a realização de algumas obras.

Marisa Tavares justificou o “sim” pelo facto do dinheiro poder vir a resolver alguns problemas de tesouraria. Mas os deputados independentes, deram o “não”, dizendo que a contração de novo empréstimo acaba por dar um imagem “despesista” do município. “Não nos revemos nesta política e na contração do empréstimo, nem os fins para que serve” frisou Patrícia Eusébio, com Dias Rocha logo a soltar um “gostava de os ver aqui” e a recusar usar mais a palavra “porque teria que ser desagradável”.