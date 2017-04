Teixoso vai a Lisboa contestar fecho da Caixa

2017-03-01

Caso não haja mudança de planos, povo manifesta-se em frente à Assembleia da República

Uma concentração à porta da Assembleia da República (AR), em Lisboa, é o próximo passo a ser dado pela população do Teixoso contra o eventual encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) do Teixoso, caso não haja novos desenvolvimentos. A decisão foi anunciada no passado sábado, 25, durante a assembleia de freguesia extraordinária realizada na Praça de Portugal daquela vila, que contou com a forte participação da população e de autarcas de freguesias vizinhas, bem como representantes políticos. “Esta é uma causa que é de todos. Se aquilo que estamos a fazer neste momento não for atendido, vamos manifestar-nos à porta da Assembleia da República. E iremos disponibilizar o transporte. É uma luta justa. Devemos dar mais uns dias para ver se esta decisão é revertida. Caso não o seja, nos próximos dias vamos marcar a data em que vamos em protesto”, anunciou o presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira.

(Artigo completo na edição papel)