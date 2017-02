Oposição acusa maioria de proganda

2017-02-08

À custa do município

Os vereadores da CDU e do MAC acusam o presidente da Câmara Municipal da Covilhã de utilizar recursos do município para fazer propaganda meses antes das eleições, mas Vítor Pereira explica que o folheto enviado este mês na carta da factura da água serviu para explicar aos consumidores as alterações no tarifário e na “factura agora mais legível”.

José Pinto, vereador eleito pela CDU, realça o texto do folheto, juntamente com uma foto de Vítor Pereira, que considera propaganda política com informação apenas parcial.

“Lamento que esta câmara esteja a seguir os caminhos da anterior, que é a propaganda política, e com meias verdades, para não dizer mais do que isto. O que diz é que temos a água mais barata da região, e isso não é verdade. Se num ou outro escalão isso acontece, na totalidade os consumidores vão continuar a pagar muito”, acentua José Pinto.

Também Nuno Reis, do Movimento Acreditar Covilhã, censura o gesto do presidente do município, dizendo que está a repetir comportamentos que antes censurava no anterior presidente.

“O presidente da câmara aproveitou para enviar um acto de propaganda a seis ou sete meses das eleições. Lembro-me que o dr. Vítor Pereira criticava muito o anterior presidente relativamente ao uso e abuso das ferramentas que a Câmara Municipal tinha para o envio de comunicações à população, fazendo disso propaganda. O dr. Vítor Pereira, meses antes das eleições, faz a mesma coisa, utilizando financiamento público para uma nota enviada pessoalmente, quando em nenhum momento deste mandato se dirigiu à população para falar deste assunto”, reprova o vereador.

As críticas são rejeitadas pelo presidente da autarquia, que considera “um elogio” ser acusado de propaganda se isso significa que ao fim de 40 anos de poder democrático conseguiu baixar o tarifário da água no concelho.

