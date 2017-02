Bispo pede mais atenção às famílias

2017-02-08

Entrevista a D. Manuel

A Diocese optou por trazer para as jornadas de formação do clero o tema da Família, partindo da última exortação apostólica do Papa Francisco. Que pertinência tem este tema no momento?

D. Manuel Felício: A “Amoris laetitia” é uma nova forma de olhar para as realidades das famílias, com uma intuição diferente. Apesar de ser um documento onde se observa a tradicional doutrina da Igreja, abre um espaço para a formação das consciências, algo de novo que o Pontificado de Francisco nos trouxe. Este facto implica que os pastores possam ajudar os leigos a ser fiéis à sua consciência, sem lhes impor nada, mas ajudando na formação desta. Estas jornadas servem para esclarecer os sacerdotes a que possam informar as pessoas sobre muitas matérias que desconhecem, apresentar-lhes a doutrina da Igreja e depois estarem disponíveis para acompanhar naquilo que o Papa tanto pede: que todas as pessoas, implicadas num processo de insucesso matrimonial, possam fazer um exame de consciência sério. Este exame de consciência tem de colocar várias interrogações à pessoa: como se encara a opção pelo matrimónio, os filhos das relações anteriores, a justiça ou a injustiça sobre o cônjuge abandonado e como se sentem essas pessoas diante da comunidade. Diga-se porém, que nós não somos domesticadores, nem dominadores de consciências. A Igreja ajuda a formação das consciências e respeita as decisões que as pessoas tomam. Estas intuições que os dois últimos Sínodos sobre a família e a “Amoris laetitia” nos trouxeram são uma responsabilização para que a Igreja continue a acompanhar as famílias em todas as circunstâncias e dimensões.

Acha que a Igreja acompanha o pensamento e vontade do Papa na forma como se encaram os problemas relacionados com a família?

Não há dúvida que, dentro da doutrina tradicional, o Papa introduziu a novidade. Esta novidade prende-se com a atenção que a Igreja deve aos casais e aos casos concretos de famílias que fazem um caminho sob a luz de Deus. Tudo o que é novo, precisa de uma recepção. Por isso, aqui na Diocese, promovemos estes dois dias para recebermos os ensinamentos da Igreja.

(Entrevista completa na edição papel)