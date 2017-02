Incêndio mata homem

2017-02-01

No Tortosendo

Foi com grande choque que o Tortosendo acordou com a notícia trágica da morte de Vasco Afonso. Aos 68 anos de idade, este empresário, conhecido em toda a região e com grandes amizades na maior freguesia do concelho da Covilhã, foi vítima de um incêndio na sua habitação.

Ao que tudo indica, um sistema de aquecimento terá estado na origem do sinistro que apenas foi sinalizado já na manhã do passado sábado, 28 de Janeiro. Contudo, as autoridades estão ainda a investigar as reais origens deste trágico acidente. Um desastre que tirou a vida a um filho da terra muito querido de todos.

