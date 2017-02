Membros da Assembleia demitem-se em A.Souto e V. Formoso

2017-02-01

Acusam autarca local de não respeitar o órgão

Estalou o verniz na Assembleia da União de Freguesias de Aldeia de Souto e Vale Formoso. Depois de, na passada semana, um deputado do PSD ter apresentado a renúncia ao mandato, na passada segunda-feira, outros quatro elementos (dois do PS, um do PSD e um do MAC) seguiram-lhe o caminho, sendo que um deles é o presidente da mesa, Paulo Gomes. Em causa aquilo que consideram ser uma atitude “prepotente” do presidente de Junta, João Luís Gomes, em relação ao órgão. Dizem que não são respeitados e que o autarca não cumpriu o acordo governativo estabelecido no início do mandato.

Nesta União de Freguesias, João Luís Gomes, pelo MAC, venceu as eleições em 2013, mas sem maioria. Após algum impasse, e com interferência do presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, estabeleceu-se um acordo governativo que passava pelo “rodar” dos vogais na Junta entre as forças partidárias mais votadas. Um acordo que estes quatro membros da Junta dizem não ter sido respeitado. Além disso, acusam o autarca de ter uma atitude “antidemocrática” e de não respeitar as deliberações do órgão. “Não só está a ser ignorado como desrespeitado”, acusa Paulo Gomes, presidente da mesa, que diz não existirem as condições mínimas necessárias para prestar o bom serviço público que se impõe.

