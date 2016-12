Antigas fábricas para classificar

2016-12-14

Conjunto integra a Nova Penteação, Fábrica Velha, Manuel Grifo, Lavadouro e algumas estruturas de apoio, mas mais edifícios podem vir a ser incluídos

Um conjunto de edifícios industriais na Ribeira da Carpinteira estão em vias de virem a ser classificados pela Direcção Geral do Património Cultural, informou o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, na passada segunda-feira, 12, após a reunião onde foi dado conhecimento da abertura do procedimento por parte da Direcção Regional de Cultura do Centro, publicado em Diário da República, a 7 de Dezembro.

Do conjunto industrial fazem parte as antigas fábricas Nova Penteação e Fiação da Covilhã, Campos Mello & Irmão, conhecida por Fábrica Velha, a Manuel Batista Grifo e o edifício do Lavadouro, tal como algumas estruturas complementares de apoio. Mas o edil adianta que mais imóveis podem vir a ser incluídos.

Vítor Pereira, presidente do município, explica que se tratou de uma iniciativa da autarquia, cujos técnicos elaboraram a proposta enviada à Direcção Regional de Cultura do Centro. “Foi uma iniciativa da Câmara Municipal. Depois tem de ser apoiada naquilo que diz respeito aos organismos que superintendem esta matéria”, acrescenta.