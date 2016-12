Pereira quer dar nome de Guterres à A23

2016-12-14

Proposta apresentada ao Governo

O presidente da Câmara da Covilhã anunciou na passada quarta-feira, 7, que vai solicitar ao Governo que atribua o nome de António Guterres à autoestrada da Beira Interior (A23).

“Como sinal dessa gratidão quero aqui anunciar que irei propor ao senhor primeiro-ministro que seja atribuída a denominação de ‘Autoestrada António Guterres’ à A23”, afirmou Vítor Pereira, durante a sessão pública de discussão do Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT), que se realizou no auditório da Faculdade de Ciências da Saúde da UBI, com a presença dos ministros Adjunto e do Desenvolvimento Territorial, Eduardo Cabrita, e do Ambiente, João Matos Fernandes.

Lembrando a importância que o antigo primeiro-ministro de Portugal e actual Secretário-geral designado da ONU teve na concretização de várias obras relevantes na região - como a própria A23, o Regadio da Cova da Beira, a electrificação da Linha da Beira Baixa e a instalação da rede de gás natural - Vítor Pereira sublinhou que “apesar das dificuldades ainda hoje sentidas”, sem a acção política de António Guterres a “região estaria ainda menos desenvolvida”, pelo que defendeu um gesto de gratidão.

Um anúncio que, contudo, mereceu alguns reparos. Álvaro Amaro, presidente da Câmara da Guarda, considera que “essa coisa de nomes é algo economicista” e disse que a melhor homenagem que se poderia dar a Guterres seria “uma mudança de paradigma, como este Governo fez, ao baixar o preço das portagens. Baixar seria a melhor homenagem que se poderia dar e não colocar o seu nome numa autoestrada” disse o autarca.

(Noticia completa na edição papel)