António Cunha: uma vida pelo Covilhã

2016-11-09

António Cunha, 77 anos, foi cobrador dos serranos durante mais de quatro décadas

Dez quilos. É quanto pesa a pasta em cabedal, com os dados dos sócios, a quem cobra a mensalidade. Foi com ela que percorreu quilómetros, durante quase meio século. Foi com ela na mão que se tornou uma referência do Sporting da Covilhã, clube que em Junho próximo o volta a homenagear, desta vez com atribuição do diploma de sócio de mérito.

António Cunha, 77 anos, foi cobrador dos serranos até ao final de Agosto último, altura em que a vontade “das pernas” se sobrepôs à sua. Agora, continua a frequentar diariamente a sede, enquanto acompanha o seu sucessor na tarefa, João Salcedas.

António Cunha entrou para a fábrica aos 13 anos e tornou-se depois tecelão, a profissão de toda a vida. Quando deixava para trás o barulho dos teares, ia a casa, na zona do Castelo, e saía para a cobrança. Começou no Águias de Santa Maria, esteve ao serviço no Rodrigo e passou mais tarde a trabalhar nos “leões da serra”, de que já era sócio. Até hoje. E tenciona continuar a ajudar no que puder, “até morrer”.

(Reportagem completa na edição desta semana)