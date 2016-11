Farromba quer saber se Pereira é arguido

2016-11-09

No caso dos terrenos de Santos Silva no Canhoso

Pedro Farromba, vereador do MAC, considera que o presidente da Câmara Municipal da Covilhã devia dizer publicamente se é ou não arguido no processo que resulta de um acordo entre a autarquia e familiares de Manuel Santos Silva, relativo a um loteamento no Canhoso. Vítor Pereira diz que comentar esse assunto é dar importância ao que não a tem e que prefere canalizar as suas energias para a resolução de problemas dos munícipes.

No final da última reunião da autarquia, realizada na passada sexta-feira, 4, à porta fechada, o vereador do MAC desafiou o presidente do município a confirmar se foi constituído arguido. O assunto voltou a ser abordado na sequência de uma notícia publicada pela revista Sábado da semana passada.

Farromba acentuou que este tipo de notícia, numa revista de abrangência nacional, “envergonha a cidade e o concelho”. “De uma vez por todas devia haver a afirmação pública se é ou não arguido neste processo. Pelas declarações que presta à revista percebe-se que alegadamente o será”, comentou o vereador do movimento independente.

(Noticia completa na edição papel)