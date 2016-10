Empresa cria 70 postos de trabalho

2016-10-26

Fábrica de mecânica de precisão

A Mupi Surfaces, empresa de polimentos instalada na Covilhã, vai reforçar o investimento no concelho. A empresa já contratou 40 pessoas, em fase de instalação na unidade do Canhoso, que vai ser ampliada. No próximo ano juntam-se mais 30 pessoas, entre as quais as da fábrica do grupo no Fundão, a Poliphenix, que emprega 23 trabalhadores.

A informação foi adiantada pelo director da empresa, Pascal Emonim, durante a cerimónia comemorativa do 20 de Outubro.

A centralização da produção na Covilhã prende-se com “razões práticas, de racionalização, de especialização da empresa”, com o objectivo de aumentar a eficiência e tornar a unidade de mecânica de precisão mais competitiva no que toca a prazos.

Para uma segunda fase está previsto um novo investimento no Parque Industrial do Tortosendo, em instalações a construir de raiz, dedicada a actividades complementares à indústria de polimento e que pode também albergar outras empresas desta área de negócio que se podem vir a fixar, acrescenta o empresário.

Pascal Emonin, director do Grupo Sycrilor FMI, que detém a Mupi Surface e a Poliphenix, explica que a intenção no futuro é concentrar toda a produção no Tortosendo, inclusive a que está actualmente localizada em França e Suíça.

O empresário não revela valores, por motivos de confidencialidade, mas adianta ser um investimento de “alguns milhões de euros”.