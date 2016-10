Pereira acredita na reeleição

2016-10-26

Autarca covilhanense abordou autárquicas no Dia da Cidade

O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, espera, em 2017, ser reeleito para mais um mandato de quatro anos à frente do município, nas eleições que, em princípio, se realizam antes do 20 de Outubro. E, assim, poder voltar a participar nas comemorações do Dia da Cidade enquanto presidente de Câmara. Foi isso que disse na passada quinta-feira, 20, na sessão solene da Assembleia Municipal comemorativa dos 146 anos de elevação da Covilhã a cidade.

“Tenho forte convicção que merecemos um voto de confiança. Espero estar aqui para o ano para inaugurarmos obras” frisou o autarca covilhanense, no dia em que também se assinalaram três anos desde que iniciou o mandato à frente da autarquia. Pereira lembrou as imensas dificuldades de ordem financeira que encontrou na Câmara, mas que apesar disso, “defendemos sempre os interesses do concelho”.

(Noticia completa na edição papel)