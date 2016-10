Câmara da Covilhã aprova empréstimos no valor de um milhão e 950 mil euros

2016-10-12

Empréstimo a curto prazo, de 1,5 milhões, é para fazer face à gestão de tesouraria

A Câmara Municipal da Covilhã aprovou, na reunião privada da passada sexta-feira, 7, a contratação de dois empréstimos: um de curto prazo, no valor de 1,5 milhões de euros, que contou com dois votos contra do MAC, e um de 450 mil euros, de longo prazo, para assegurar a componente própria do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), em relação ao qual o MAC se absteve.

Vítor Pereira, presidente do município, explica que o empréstimo de curto prazo se reporta apenas a 2017 e visa o apoio à tesouraria. Já os 450 mil euros, sublinha tratar-se do complemento aos apoios comunitários para a concretização dos investimentos previstos no PEDU. O edil acentua a “gestão racional” prevista, na medida em que se vai recorrer novamente à banca, mas só se vai “pedir ao ritmo do que vamos pagando”.

