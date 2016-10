Quase 500 bebés num ano

2016-10-12

No Centro Hospitalar da Cova da Beira

Entre a IX Semana do Bebé, com início a 12 de Outubro de 2015, e a X edição da Semana do Bebé, que arrancou no passado dia 3, a maternidade do CHCB registou 492 nascimentos. Os dados foram avançados pela unidade hospitalar durante a comemoração da efeméride.

A iniciativa, que surgiu no Brasil por Salvador Célia, foi importada de forma pioneira para o hospital covilhanense de modo a fomentar a natalidade e a envolvência da comunidade em torno da criação de um bebé.

