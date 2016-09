Mais de mil na UBI

2016-09-14

Os caloiros que entram na primeira fase do concurso ao Ensino Superior

A Beira Interior tem mais 1845 alunos. Foi isso que ditou a primeira fase de concurso de acesso ao Ensino Superior, divulgado no passado fim-de-semana, com a Universidade da Beira Interior a ser a instituição que mais alunos recebe: 1114 novos alunos. Das 1240 vagas disponíveis na UBI, restam 126.

Os cursos com mais procura foram Medicina Engenharia Aeronáutica e Ciências Farmacêuticas. Para a segunda fase, os dois cursos com mais lugares vagos são Engenharia Civil e Optometria – Ciências da Visão. Segundo a instituição, entre as quatro universidades e sete politécnicos do “arco interior”, a UBI destaca-se por ser a que coloca mais alunos e também a que apresenta melhor percentagem de preenchimento de vagas.

Quanto ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, foram colocados 422 candidatos, não chegando a metade das 876 vagas abertas. Vários cursos, na ESA e na EST, ficaram sem estudantes colocados. No entanto, também existem cursos, como por exemplo, os da Escola Superior de Educação de Serviço Social, com as vagas colocadas a concurso completas. No Instituto Politécnico da Guarda, mais de metade das vagas ficam por ocupar. Das 676 vagas disponíveis, foram preenchidas 309. O curso de Desporto fica com 36 lugares livres e o de Contabilidade com 32.

(Notícia completa na edição papel)