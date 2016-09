Externato fecha

2016-09-14

No Tortosendo

Fim. O Externato de Nossa Senhora dos Remédios, no Tortosendo, não reabre portas no início deste ano lectivo. Alegadamente, por falta de alunos. E devido à política que o Governo tem seguido de não renovação dos contratos de associação.

A notícia foi confirmada na passada semana pelo presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira. “É uma situação que lamentamos, como lamentamos todas as situações idênticas que ocorrem na nossa região e no nosso País. Mas a Câmara da Covilhã, neste caso concreto, não tem capacidade. E à semelhança de outras, não estou a ver como uma Câmara se pode substituir a uma entidade privada para que seja ministrado ensino”.

Vítor Pereira destaca a importância do colégio durante anos, quando as alternativas públicas eram escassas. Mas frisa que a situação mudou. “Efectivamente existem alternativas públicas. Por mais que no caso concreto fosse justo manter aquele estabelecimento de ensino de portas abertas, porque ele serviu durante muitos anos enquanto não havia alternativas públicas, serviu as nossas populações, os nossos estudantes. E a verdade é que é triste ver um estabelecimento com aquela importância, com aquela dimensão, que outrora já teve, neste momento fechar portas. É sempre algo que não nos agrada constatar”.

