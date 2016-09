Até o Rei quer comboio para a Guarda

2016-09-14

Recriação histórica com olhos no futuro

Volvidos 125 anos da viagem inaugural da Linha da Beira Baixa, a Covilhã e os covilhanenses voltaram a reviver um dos dias mais marcantes da sua história que estreitou as ligações à Capital.

A data foi assinalada com a recriação histórica da viagem inaugural de comboio à cidade com a visita do Rei D. Carlos e da Rainha D. Amélia, a presença das três bandas filarmónicas que resistiram por mais de um século (bandas do Paúl, Covilhã e Cortes), e de dezenas de figurantes com trajes da época.

Vestidos a preceito, 125 anos depois, os soberanos de Portugal voltaram a desembarcar na Covilhã, juntamente com os ministros de Estado, autoridades e funcionários que os acompanhavam, onde foram recebidos com grande entusiasmo pelo povo que os esperava.

À chegada à cidade, o Rei D. Carlos (interpretado pelo coordenador da rede municipal de museus, Carlos Madaleno) lamentava que tal como há 125 anos, a linha para a Guarda continuasse fechada: “Há 125 anos, quando aqui estive, a inauguração para a linha da Guarda esperava-se dentro de alguns meses. Demorou três anos. E agora, passados 125 anos, é com desalento que verifico que a linha para a Guarda continua fechada. Mas acredito que dentro em breve vai abrir.”

