Os segredos e tesouros do arquivo

2016-09-07

O documento mais antigo aqui guardado tem 801 anos

“Ena, tão sujo!”, reage uma das crianças quando a coordenadora do Arquivo Municipal da Covilhã retira da prateleira um livro com mais de cem anos. “Não é sujo. É gasto”, explica Sandra Ferreira ao grupo do Teixoso, entre os seis e os dez anos, que se mostra admirado com o que observa no local e com o seu modo de funcionamento.

Quando se abre a porta do primeiro de dois depósitos, destaca-se o som do ar condicionado, que garante uma temperatura entre os seis e os sete graus. A luz acende progressivamente e demora a iluminar. Não toda a sala, mas apenas o corredor que se pretende consultar. Lá dentro, alinham-se livros e caixas de cartão livre de ácido, papel neutro para não degradar os documentos guardados no interior, em cima de prateleiras de metal. Tudo para que os bibliógrafos, “os bichos do papel”, não se desenvolvam, transmite Sandra Ferreira aos visitantes.

No âmbito do serviço educativo, o Arquivo Municipal recebe anualmente cerca de 25 visitas de estudo. Este ano deve ultrapassar esse número, graças à Exposição Segredos e Tesouros, patente até ao final do ano, e às comemorações dos 830 anos do Foral da Covilhã, com o ponto alto em Setembro. A mostra é uma rara oportunidade de entrar nos depósitos e observar documentos habitualmente só consultados em circunstâncias especiais.

