Covilhã vai ter Mercado de Rua

2016-08-09

Iniciativa quinzenal, a realizar a partir de Setembro, visa dinamizar a zona e diversificar a oferta existente

A partir de Setembro a Câmara da Covilhã tenciona testar um novo modelo de dinamização do centro da cidade e de valorização dos produtos locais, ao organizar quinzenalmente um mercado de rua entre o Pelourinho e o Mercado Municipal que diversifique a oferta actualmente existente.

O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia na última sexta-feira, 29, durante a inauguração do Mercado do Pêssego, iniciativa que durante dois dias contou com animação musical, cozinha ao vivo e a venda de vários produtos com o fruto nos ingredientes, resultado do desafio lançado pela edilidade a lojas e restaurantes da cidade que aproveitaram para inovar e mostrar criatividade.

Mais informação na edição impressa do NC.