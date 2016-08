Mercado do Pêssego no renovado Mercado Municipal

2016-07-27

Iniciativa de promoção, na sexta-feira e sábado, contempla a venda do fruto, cozinha ao vivo, música e a apresentação de vários produtos confecionados com pêssego

Apresentar a nova imagem do Mercado Municipal e ao mesmo tempo promover o pêssego, fruto com grande peso na produção do concelho, foi a intenção da Câmara da Covilhã, que na sexta-feira e sábado, dias 29 e 30, promove o Mercado do Pêssego no renovado espaço.

“Quisemos que o pêssego fosse promovido no local mais adequado. Podia ser num pomar, mas é onde ele é vendido de uma forma dedicada”, justifica Vítor Pereira, presidente do município, para explicar a mudança de estratégia, já que no ano passado a iniciativa esteve associada à feira de São Tiago.

O autarca acentua a preocupação em promover o pêssego, produzido “com qualidade” no concelho. Por isso, durante dois dias,vai ser possível provar vários produtos feitos à base do fruto e ver cozinhar, ao vivo, várias iguarias que utilizam o pêssego na confecção.

