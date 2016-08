Novos apoios na educação

2016-07-13

Presidente da Câmara da Covilhã estima que a medida possa abranger 449 alunos A Câmara da Covilhã vai no próximo ano lectivo atribuir apoios para a compra de livros e material escolar dos alunos do primeiro ciclo abrangidos pelo abono escolar, numa medida que abrange 449 crianças.

Depois de o Governo anunciar os manuais escolares gratuitos para o primeiro ano, a partir do próximo ano lectivo, a autarquia decidiu apoiar os alunos até ao quarto ano de escolaridade, abrangidos pelo primeiro escalão do abono de família, com o pagamento integral dos livros e 13 euros para material escolar.

No caso das crianças com o segundo escalão do abono escolar, esse subsídio é de metade do valor dos manuais escolares e 6 euros e meio para material escolar.

As famílias devem efectuar o pagamento, pedir a factura e entregá-la no Balcão Único, com o compromisso de esse dinheiro adiantado ser reembolsado no prazo de cinco dias úteis depois da entrega da documentação.

Famílias com dificuldades extremas em avançar com o dinheiro dos livros, devem expor o seu caso aos Serviços de Educação do município, na Casa dos Magistrados, para a sua situação sócio-financeira ser avaliada e ser decidida a possibilidade de a autarquia adquirir os manuais e de os fazer chegar a casa dessas crianças mais carenciadas.

O anúncio foi feito na Assembleia Municipal da última sexta-feira, 8, e Vítor Pereira, presidente da edilidade, estima que 247 crianças possam ser abrangidas pelo pagamento total dos manuais e 202 do segundo escalão só tenham de pagar metade do valor.