Dívida aumentou

2016-07-13

Aprovadas contas consolidadas da autarquia covilhanense

A Assembleia Municipal da Covilhã aprovou por maioria, com o voto contra da oposição, as Contas Consolidadas de 2015, que se traduzem num resultado negativo de 2,5 milhões de euros e um aumento da dívida em sete milhões de euros, que se situa agora nos 89 milhões de euros. Um acréscimo que o presidente justifica com as dívidas que “caíram em cima” do município. Vítor Pereira enaltece, por isso, o “esforço de consolidação” feito, na ordem dos oito milhões de euros.

O Relatório de Gestão das Contas Consolidadas de 2015 foi aprovado com 23 votos a favor, do PS e presidentes de junta, nove contra, do MAC, PSD e PCP, e uma abstenção.

