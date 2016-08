Santos Silva suspende mandato

2016-07-06

Por período de um ano. Oposição diz ser sinal de desnorte da autarquia

O presidente da Assembleia Municipal da Covilhã, Santos Silva, suspendeu por 365 dias o seu mandato à frente deste órgão.

Partidos da oposição já reagiram à decisão. A secção do PSD da Covilhã acusa o executivo municipal covilhanense de “falta de rumo estratégico”. “A história da demissão anunciada comprova a falta de saber estar democrático. A Covilhã não pode ficar refém dos interesses pessoais e políticos de meia dúzia de eleitos locais. Anunciar a suspensão por 365 dias é um acto de profundo desrespeito pelos eleitores covilhanenses”, afirma, em comunicado, a comissão política de sessão do PSD Covilhã.

Para o Movimento Acreditar Covilhã (MAC) a suspensão do mandato por parte do presidente da Assembleia Municipal da Covilhã, Manuel Santos Silva, é “mais um momento de total desorientação desta gestão municipal”.

A segunda força mais votada nas últimas eleições autárquicas diz que a as razões para a suspensão do mandato pelo período máximo permitido “são conhecidas de todos”. “Os processos que envolvem a família do senhor Professor Santos Silva e a Câmara Municipal da Covilhã”, acrescenta o MAC, aludindo ao acordo “com contornos menos claros” celebrado entre ambas as partes a propósito de uns terrenos no Canhoso.

